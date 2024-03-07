Гасперини подвёл итоги матча против «Спортинга»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга» (1:1).

Специалист отметил, что если учитывать то, как шла игра и сколько его команда создала моментов, то станет понятно, что можно было действовать лучше.

«Некоторые моменты, как, например, попадание в штангу, были достаточно невероятными. Но результат все равно положительный», - приводит слова Гасперини Sky Sports.

Также он отметил, что во втором поединке, который состоится 14 марта, «Аталанта» будет играть только на победу и стараться изо всех сил, чтобы пробиться в четвертьфинал турнира.