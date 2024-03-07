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Защитник «Байера» Та поделился ожиданиями от матча против «Карабаха»

07 Марта 2024 • 11:17 Комментировать
Карабах
...
Байер Л
Через 8 ч. 34 мин.

Защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала плей-офф Лиги Европы против азербайджанского «Карабаха».

Футболист отметил, что команда уже играла в Баку в нынешнем сезоне на групповом этапе турнира, и знает, что там будет не очень легко. Также, по его мнению, «Карабах» является тем соперником, которого не стоит недооценивать.

«Да, возможно он не самый известный. Хорошо, что у нас уже есть опыт встреч с ними», - приводит слова Та Kicker.

Напомним, что первый матч 1/8 финала пройдёт сегодня, 7 марта. Начало - в 20:45 по московскому времени. 

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КАРАБАХ БАЙЕР Л
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