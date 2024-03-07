В «Байере» высказались о матче против «Карабаха»

Спортивный директор немецкого «Байера» Симон Рольфес поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против азербайджанского «Карабаха».

Спортивный функционер отметил, что в Баку его команду ждёт серьёзная атмосфера, и соперник попытается оказать давление, ведь они привыкли доминировать в национальном чемпионате.

«Мы готовимся к этому. Будет не просто, но мы готовы. Будет важно показать свою игру. Наша цель – четвертьфинал», - приводит слова Рольфеса пресс-служба клуба.

Напомним, что игра состоится сегодня, 7 марта. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:45 по московскому времени.