Клопп – о матче со «Спартой»: Нужно сыграть в свою лучшую игру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы со «Спартой».

Встреча пройдет завтра в Праге на стадионе «Эпет Арена» и начнётся в 20:45 по московскому времени. Ответная игра пройдёт через неделю 14 марта.

- Мы смотрели матчи «Спарты». Они играют с чёткой идеей. Ожидаем тяжелого матча, нам нужно будет сыграть в свою лучшую игру, чтобы достичь результата, - цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» на групповом этапе Лиги Европы занял первое место, набрав 12 очков. Подопечные Юргена Клоппа опередили «Тулузу», «Унион Сент-Жиллуаз» и ЛАСК.