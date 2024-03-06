Алонсо: Не думаю, что в матче с «Карабахом» нас ждут сюрпризы

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо дал свой комментарий перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом».

Встреча пройдёт завтра, 7 марта и начнётся в 20:45 по московскому времени.

- Всегда полезно всё знать про своих соперников. Я не думаю, что завтра нас ожидают какие-то сюрпризы. Но игра не будет простой. У «Карабаха» большая уверенность благодаря их значительному отрыву в своём чемпионате, - приводит слова Алонсо пресс-служба УЕФА.

«Байер» в текущем сезоне не потерпел ни одного поражения. Леверкузенцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «Баварию» на 10 очков. Также подопечные Алонсо заняли первое место в групповом этапе Лиги Европы.