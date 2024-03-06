Хавбек «Аталанты» считает, что клуб должен был побеждать «Спортинг»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон высказался о матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спортингом».

Встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась вничью со счётом 1:1. В составе хозяев гол забил Жуан Паулинью, у итальянцев отличился Джанлука Скамакка после передачи российского полузащитника Алексея Миранчука.

- Это неплохой результат. Но, думаю, мы должны были побеждать. В ответном матче будет более сильное давление, это будет решающий матч. Постараемся победить, - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Аталантой» и «Спортингом» пройдёт 14 марта в Бергамо и начнётся в 23:00 по московскому времени.