Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» добиться ничьей в гостях у «Спортинга»

Первый матч между «Спортингом» и «Аталантой» в Лиссабоне получился интересным. Хозяева счёт открыли, но гости отыгрались благодаря ассисту Алексея Миранчука. Обе команды имели шансы вырвать победу, но в итоге счёт больше не изменился.

В среду началась стадия 1/8 финала Лиги Европы. Поединок «Спортинга» и «Аталанты» был вынесен с четверга, так как в этот день другой лиссабонский клуб «Бенфика» в этом же турнире примет шотландский «Рейнджерс». При этом поединок «львов» и команды Алексея Миранчука предшествовал лигочемпионским поединкам среды.

Команды начали матч осторожно, и в дебюте поединка ни те, ни другие не тревожили вратарей соперников. По сути первый же острый момент в поединке завершился взятием ворот. Тринкан сделал пас на левый фланг, Паулинью ворвался в штрафную «Аталанты» и пробил в дальний угол мимо Муссо, выведя хозяев вперёд.

«Аталанта» не собиралась отсиживаться и пыталась проводить свои атаки. Вскоре Хольм прорвался справа и бил с близкого расстояния в дальний угол, но хозяев спасла штанга. Через пару мгновений Скамакка уже пальнул издали, но «львов» вновь выручил каркас ворот. Вскоре он же за счёт прессинга отобрал мяч в чужой штрафной, покатил его направо на Эдерсона, но у того в ногах уже футбольный снаряд забрал Израэль. По истечении получаса гости заработали угловой. После подачи Миранчука хозяева мяч выбили, но на де Рона, который пробил под перекладину, но Израэль спас.

Давление итальянцев привело к результату за пять минут до перерыва. Миранчук сыграл на подборе у чужой штрафной, нашёл передачей Скамакку, который метров с пятнадцати пробил в правый угол ворот. До перерыва счёт больше не изменился.

В начале второго тайма «Спортинг» прибавил. Катаму перехватил передачу Колошинаца, вошёл в штрафную и пробил, но Муссо выручил гостей. Затем лиссабонцы получили право на штрафной на правом фланге, но удар Тринкана оказался чуть выше перекладины. В ответ гости ответили своим шансом. Лукман слева получил передачу от Руджери, вошёл в штрафную, но его удар приняла на себя штанга. В ответной атаке хозяева стандарт на фланге, Тринкан навесил справа, а Коатес головой также проверил каркас на прочность.

После этого эпизода в игре наступило некоторое затишье, пока тренеры активно делали замены, в том числе подле покинул и Миранчук. Минут за пятнадцать до конца гости могли выйти вперёд, когда после розыгрыша штрафного последовал навес справа, но удару Колошинаца немного не хватило точности. В концовке матча Туре шикарным ударом через себя отправил мяч в ворота хозяев, но гол был отменён из-за офсайда.

Ответная встреча состоится в Бергамо в следующий четверг. Пока же команды возвращаются ко внутренним турнирам, где борются за попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон. «Аталанту» ждёт сложный поединок в Турине против «Ювентуса», в котором постарается подняться с шестого места, а «Спортинг» попробует упрочить лидерство в чемпионате Португалии в гостевом поединке против «Ароки».