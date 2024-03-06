Миранчук – в старте «Аталанты» на матч Лиги Европы

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы со «Спортингом».

Встреча пройдёт сегодня и начнётся в 20:45 по московскому времени.

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Ответная встреча пройдёт в Бергамо 14 марта и начнётся в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 24 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2025 года.