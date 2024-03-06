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​Лодыгин оценил Лунёва

06 Марта 2024 • 19:02 Комментировать
Карабах
...
Байер Л
07.03 20:45

Российский вратарь Юрий Лодыгин высказался о выступлениях своего коллеги по амплуа – Андрея Лунёва. Как известно, Лунёв выступает за азербайджанский «Карабах». В настоящий момент команда готовится к матчу Лиги Европы против «Байера», который пройдёт в четверг.

«Андрей Лунёв сейчас находится на очень высоком уровне как вратарь. Огромный плюс, что его «Карабах» прошёл в следующую стадию Лиги Европы. Возможно, в матчах с «Байером» сработает правило бывших команд, и Андрей снова сыграет отлично и вытащит свою команду ещё дальше», - цитирует Лодыгина «Чемпионат».

Всего за «Карабах» Андрей Лунёв провёл 24 матча. В них вратарь пропустил 30 голов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Карабахом» и «Байером» стартует 7 марта в 20:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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Карабах Юрий Лодыгин Андрей Лунёв ещё теги

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КАРАБАХ БАЙЕР Л
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