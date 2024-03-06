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​Эксперты оценили шансы на победу «Ливерпуля» в матче против «Спарты»

06 Марта 2024 • 15:15 Комментировать
Спарта Прага
...
Ливерпуль
1 3.75 X 3.85 2 1.90
07.03 20:45

В четверг, 7 марта, состоится ряд первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. В 20:45 по московскому времени прозвучит стартовый свисток в поединке «Спарта» – «Ливерпуль».

По мнению экспертов букмекерских контор «Спарта» одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 24,8%, у гостей шансы на победу составляют примерно 50,8%. Ничейный исход матча возможен с вероятностью в 24,4%.

На предыдущем этапе Лиги Европы «Спарта» обыграла «Галатасарай» по сумме двух матчей (2:3 и 4:1), а «Ливерпуль» попал в 1/8 финала Лиги Европы напрямую с первой строчки из группы Е.

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04 Марта
00:03
Прогноз на точный счёт матча Спарта Прага – Ливерпуль Лиги Европы – 7 марта 2024
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СПАРТА ПРАГА ЛИВЕРПУЛЬ
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