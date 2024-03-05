Аморим: «Я давний поклонник Гасперини»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим высказался о предстоящей встрече с «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини в Лиге Европы.

Португальский коллектив примет на своём поле соперников из Бергамо в первом матче 1/8 финала, который состоится 6 марта.

«Думаю, с момента нашей встречи на групповой стадии мы стали быстрее и лучше, как и «Аталанта». Наш соперник сейчас в полном порядке. Да, было поражение от «Интера», но такому «Интеру» проигрывают все.

Я являюсь большим поклонником тренерского таланта Гасперини ещё с тех пор, как сам был футболистом. Мне не терпится снова встретиться с таким великим тренером», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Аморима.