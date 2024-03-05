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Аморим: «Я давний поклонник Гасперини»

05 Марта 2024 • 22:18 Комментировать
Спортинг Л
...
Аталанта
1 2.10 X 3.65 2 3.25
Через 21 ч. 41 мин.

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим высказался о предстоящей встрече с «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини в Лиге Европы.

Португальский коллектив примет на своём поле соперников из Бергамо в первом матче 1/8 финала, который состоится 6 марта.

«Думаю, с момента нашей встречи на групповой стадии мы стали быстрее и лучше, как и «Аталанта». Наш соперник сейчас в полном порядке. Да, было поражение от «Интера», но такому «Интеру» проигрывают все.

Я являюсь большим поклонником тренерского таланта Гасперини ещё с тех пор, как сам был футболистом. Мне не терпится снова встретиться с таким великим тренером», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Аморима.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Джан Пьеро Гасперини ещё теги

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СПОРТИНГ Л АТАЛАНТА
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