Лунёв высказался о выходе «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о выходе азербайджанской команды в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Карабах» прошёл португальскую «Брагу».

Россиянин отметил, что все испытывали положительные эмоции, и была атмосфера праздника.

«Но у меня лично — опустошение в физическом и эмоциональном плане — настолько устал», - приводит слова Лунёва «Чемпионат».

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы «Карабах» встретится с леверкузенским «Байером». Первый матч пройдёт в Азербайджане 7 марта, ответная игра же состоится через неделю, 14 марта.