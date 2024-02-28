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Лунёв высказался о выходе «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы

28 Февраля 2024 • 12:17 Комментировать

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о выходе азербайджанской команды в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Карабах» прошёл португальскую «Брагу».

Россиянин отметил, что все испытывали положительные эмоции, и была атмосфера праздника.

«Но у меня лично — опустошение в физическом и эмоциональном плане — настолько устал», - приводит слова Лунёва «Чемпионат».

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы «Карабах» встретится с леверкузенским «Байером». Первый матч пройдёт в Азербайджане 7 марта, ответная игра же состоится через неделю, 14 марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв
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