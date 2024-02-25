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Лига Европы

Лунёв – лучший вратарь еврокубкового сезона по сэйвам

25 Февраля 2024 • 16:38 Комментировать

Страж ворот «Карабаха» Андрей Лунёв проводит качественный сезон. Как сообщает Opta, в восьми матчах текущего розыгрыша Лиги Европы Лунёв записал на свой счёт 36 сэйвов. Это лучший показатель среди голкиперов в нынешнем еврокубковом сезоне.

В створ ворот Андрея Лунёва пришлось 47 ударов, российский вратарь отразил 72% из них.

Напомним, что «Карабах» в стыковом раунде Лиги Европы прошёл «Брагу». В 1/8 финала второго по рангу клубного турнира континента азербайджанская команда выступит впервые в истории. Соперником «Карабаха» стал мощный «Байер». Матчи этой стадии пройдут 7 и 14 марта.

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