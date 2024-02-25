Булыкин: «У Лунёва будет огромное желание показать себя в матчах с «Байером»

Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, с каким настроем выйдет на поле вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв в матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого клуба.

Напомним, Лунёв выступал за «Байер» с 2021 по 2023 год и успел провести за «фармацевтов» лишь три игры.

«Он, конечно, постарается показать свой лучший футбол в этих матчах против «Байера». У Лунёва будет огромное желание показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Также эксперт выразил уверенность в том, что «Байер» сможет пробиться в следующий этап Лиги Европы.

Первый матч между «Карабахом» и «Байером» состоится 7 марта в Азербайджане. Начало — в 20:45 по московскому времени.