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Лига Европы

Бурижо, оформивший хет-трик «Милану», стал игроком недели в Лиге Европы

23 Февраля 2024 • 20:30 Комментировать
Ренн
3:2
Милан

Игрок полузащиты «Ренна» Бенжамен Бурижо в минувший четверг оформил хет-трик в ворота «Милана». Это случилось в ответном матче Лиги Европы, который завершился в минувший четверг победой «Ренна» - 3:2.

Пройти французскому клубу дальше эта победа не помогла – «Ренн» уступил по сумме двух встреч. Тем не менее, Лига Европы наградила Бурижо за его достижение и признала лучшим игроком минувшей недели в еврокубке.

Бурижо 30 лет, всего в этом сезоне у него в активе 10 забитых голов во всех официальных турнирах. В «Ренне» он с лета 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Бенжамен Бурижо

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