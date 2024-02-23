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Лига Европы

​Лунёв отреагировал на попадание «Карабаха» на «Байер» в Лиге Европы

23 Февраля 2024 • 15:43 Комментировать

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался после жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. Азербайджанской команде в соперники достался «Байер», с которым она уже пересекалась в группе.

Лунёв, который ранее выступал за «Байер», сказал, что игра против бывшей команды вызовет у него особенные чувства.

«Здорово, что сыграем с ними. Это очень хорошая команда, особенно сейчас. Будем стараться победить и пройти дальше», - цитирует Лунёва сайт «Матч ТВ».

По словам Лунёва, «Карабаху» в 1/8 финала Лиги Европы достался наиболее сложный из возможных соперников.

«Да, определённо. Считаю, что «Байер» - один из фаворитов турнира. Если бы попала условная «Славия», было бы проще», - сказал Лунёв.

На групповой стадии «Карабах» дважды проиграл «Байеру» - 0:1 дома и 1:5 на выезде.

​«Ливерпуль» узнал соперника: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы

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Евро-Футбол.Ру,
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