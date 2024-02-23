​УЕФА отметил игру россиянина Лунёва

На страницах официального сайта УЕФА был опубликован материал под названием «Что надо знать о «Карабахе». В материале представляется азербайджанская команда, которая впервые пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, одолев в стыковом раунде «Брагу».

В материале отмечается игра российского голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва.

«Если говорить о различных позициях, то выделяются новички Андрей Лунёв и Жуниньо, усилившие команду летом. Российский вратарь, ранее выступавший за «Байер», отличается надёжностью», - говорится в тексте.

Напомним, что в 1/8 финала «Карабаху» достался очень серьёзный соперник – леверкузенский «Байер», который сейчас уверенно лидирует в Бундеслиге.

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