​«Спортингу» придётся провести матч Лиги Европы во вторник

Лиссабонский «Спортинг» в марте выступит в 1/8 финала Лиги Европы. Соперником «львов» на этой стадии турнира стала итальянская «Аталанта», в составе которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Как сообщает Bola Na Rede PT, «Спортингу» придётся проводить ближайший матч Лиги Европы не в четверг, а во вторник – 5 марта. Дело в том, что из соображений безопасности «Спортинг» и «Бенфика» не могут проводить домашний еврокубковый матч в один день.

Напомним, что в стыковом раунде Лиги Европы «Спортинг» обыграл «Янг Бойз».

Ознакомиться с полными результатами жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы можно в нашей новости.