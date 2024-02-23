​«Ливерпуль» узнал соперника: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. По итогам мероприятия были сформированы следующие пары:
«Спарта» Прага – «Ливерпуль»;
«Марсель» - «Вильярреал»;
«Рома» - «Брайтон»;
«Бенфика» - «Рейнджерс»;
«Фрайбург» - «Вест Хэм»;
«Спортинг» Лиссабон – «Аталанта»;
«Милан» - «Славия» Прага;
«Карабах» - «Байер».
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта, а ответные – 14 марта. Жеребьёвка следующих стадий плей-офф второго по рангу клубного турнира континента состоится 15 марта.
Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Севилья».
Бан пользователя