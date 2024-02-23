Пиоли рассказал об амбициях «Милана» в Лиге Европы

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами после выхода своей команды в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы будем бороться, это очевидно. На стадии 1/8 финала нам попадется сильный соперник, будет непросто, кто бы ни выпал. Но эта команда тоже будет не рада встрече с нами», - передает слова специалиста Milan News.

В стыковом раунде «россонери» по сумме двухматчевого противостояния одолели французский «Ренн» (5:3).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня, 23 февраля, в швейцарском Ньоне. Начало запланировано в 14:00 по московскому времени.