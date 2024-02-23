В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров

В ответном матче стыкового этапа Лиги Европы между игроками пражской «Спарты» и стамбульского «Галатасарая» (4:1) произошла массовая драка.

Футболисты и тренеры соперников устроили потасовку на поле после четвертого гола чешского коллектива, об этом рапортует SonDakika. Однако спустя несколько минут конфликтующие стороны успокоились и ушли в раздевалку. По итогам потасовки наставник турецкого клуба Окан Бурук получил красную карточку.

По итогам двух матчей в 1/8 финала турнира шагнула пражская команда. Жеребьевка следующей стадии Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.