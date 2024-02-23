Де Росси: «Рома» перевернула страницу, когда ей не везло»

Наставник «Ромы» Даниэле де Росси прокомментировал результат ответного матча в стыках Лиги Европы против нидерландского «Фейеноорда». Игровое время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались итальянцы – 4:2.

«Отлично, что все так закончилось. Мы добыли заслуженную победу. Возможно, для некоторых фанатов такая победа – самая красивая. «Рома» перевернула страницу, когда ей не везло. Очень рады своим победам. На стадионе была великолепная атмосфера», - передает слова Даниэле пресс-служба УЕФА.

«Рома» стала участником 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится сегодня, 23 февраля, в Ньоне.