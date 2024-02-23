Обамеянг прокомментировал победу над «Шахтёром»

Центрфорвард французского «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг пообщался с журналистами после ответного матча с «Шахтёром» (3:1) в рамках стыкового раунда Лиги Европы.

«Я очень доволен сейчас. Для нас важна эта победа. Рады, что болельщики поддержали нас в непростое время. Команда успешно выполнила свою задачу. В выходные у нас очередная игра, надеемся на положительный результат», - передает слова габонского нападающего пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «Марсель» пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится сегодня, 23 февраля, в Швейцарии.