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​Леау: «Расстроены результатом, но довольны квалификацией»

23 Февраля 2024 • 05:16 Комментировать
Ренн
3:2
Милан

Итальянский «Милан» сыграл с «Ренном» ответный матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы, команда Стефано Пиоли проиграла, но прошла в следующий раунд благодаря успешному результату в первом матче. Португальский нападающий клуба Рафаэл Леау прокомментировал итоги игры, он признался, что ему не по душе результат конкретной игры, но главное - выполнена задача по попаданию в следующий раунд.

- Расстроены результатом, но довольны тем, что вышли в следующий раунд. Форца «Милан»! - написал в социальных сетях Леау.

Стоит отметить, что «Милан» никогда не побеждал в Лиге Европы. Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года.


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