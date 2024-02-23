​Кьяер: «Слишком много пропустили»

Итальянский «Милан» сыграл с «Ренном» ответный матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы, команда Стефано Пиоли проиграла, но прошла в следующий раунд благодаря успешному результату в первом матче. Итоги матча прокомментировал датский защитник Симон Кьяер. Он недоволен игрой команды в обороне:

- Конечно, мы недовольны количеством пропущенных мячей. Конечно, хозяев гнала вперед родная публика, но и мы могли сыграть эффективнее. Но самое важное - прошли в следующий раунд , - цитирует слова Кьяера pianetamilan.it.

Стоит отметить, что «Милан» никогда не побеждал в Лиге Европы.