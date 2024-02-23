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Лига Европы

Пиоли: «Было непросто, но мы прошли дальше»

23 Февраля 2024 • 02:28 Комментировать

В Европе прошли ответные матчи квалификации к плей-офф Лиги Европы, итальянский «Милан» проиграл во Франции «Ренну», но все равно прошел дальше, так как выиграл в первом матче с большим преимуществом. Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал итоги игры, отдав должное сопернику:

- Соперник провел хороший матч, они действовали напористо и интенсивно. Важно, что мы прошли дальше, это мотивирует улучшать игру. Мы все же позволили сопернику создать слишком многое сегодня. Но вся команда с честью прошла испытание, - цитирует слова наставника клуба pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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