Пиоли: «Было непросто, но мы прошли дальше»

В Европе прошли ответные матчи квалификации к плей-офф Лиги Европы, итальянский «Милан» проиграл во Франции «Ренну», но все равно прошел дальше, так как выиграл в первом матче с большим преимуществом. Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал итоги игры, отдав должное сопернику:

- Соперник провел хороший матч, они действовали напористо и интенсивно. Важно, что мы прошли дальше, это мотивирует улучшать игру. Мы все же позволили сопернику создать слишком многое сегодня. Но вся команда с честью прошла испытание, - цитирует слова наставника клуба pianetamilan.it.