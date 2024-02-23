Клопп и Миранчук ждут соперников: Всё о жеребьёвке 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Имена своих соперников узнают «Ливерпуль», «Аталанта», «Байер» и другие команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями предстоящей процедуры.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы пройдёт в пятницу, 23 февраля, в штаб-квартире администрации УЕФА в швейцарском Ньоне. Мероприятие стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за жеребьёвкой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Кто участвует

Борьбу за трофей Лиги Европы продолжают 16 команд. Для проведения жеребьёвки они разбиты на две группы – на сеяных и несеяных. Сеяными являются те команды, которые стали победителями на групповой стадии Лиги Европы. Несеяными же являются победители стыкового раунда. Ниже приводим список участников.

Сеяные Несеяные Вест Хэм Фрайбург Брайтон Карабах Рейнджерс Милан Аталанта Бенфика Ливерпуль Марсель Вильярреал Спортинг Лиссабон Славия Прага Спарта Прага Байер Рома

Процедура жеребьёвки

Процедура жеребьёвки Лиги Европы будет простой. Команды из корзины несеяных будут попадать на команды из корзины сеяных. При этом друг с другом на этой стадии не могут сыграть команды из одной страны.

Сеяные команды проведут первые матчи на выезде, а ответные – дома. В общем, всё элементарно.

Интриги

Главным фаворитом текущего розыгрыша Лиги Европы является «Ливерпуль», который сейчас лидирует в Английской премьер-лиге. Разумеется, всем интересно, с кем в 1/8 финала сыграет команда Юргена Клоппа. Немецкий специалист недавно объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона. Разумеется, Клопп хочет выиграть Лигу Европы. Это, кстати говоря, единственный трофей, который немцу не удалось завоевать с мерсисайдцами, если говорить о турнирах, в которых «красные» участвовали. В 2016 году команда добиралась до финала Лиги Европы, где проиграла «Севилье».

Также любопытно, кто станет соперником «Аталанты», за которую выступает полузащитник Алексей Миранчук. В последнее время россиянин прибавил и стал получать больше игрового времени.

Обращает на себя внимание и «Байер», который показывает просто шикарный футбол под руководством Хаби Алонсо. Леверкузенцы в этом сезоне не проиграли ни одного матча.

Когда пройдут матчи

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта, а ответные – 14 марта. Жеребьёвка всех следующих стадий второго по рангу клубного турнира континента состоится 15 марта. Финал Лиги Европы в этом сезоне примет ирландский Дублин.

Подготовил Александр Тихий.