Клопп и Миранчук ждут соперников: Всё о жеребьёвке 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Имена своих соперников узнают «Ливерпуль», «Аталанта», «Байер» и другие команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями предстоящей процедуры.
Когда и где пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы пройдёт в пятницу, 23 февраля, в штаб-квартире администрации УЕФА в швейцарском Ньоне. Мероприятие стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за жеребьёвкой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Кто участвует
Борьбу за трофей Лиги Европы продолжают 16 команд. Для проведения жеребьёвки они разбиты на две группы – на сеяных и несеяных. Сеяными являются те команды, которые стали победителями на групповой стадии Лиги Европы. Несеяными же являются победители стыкового раунда. Ниже приводим список участников.
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|Вест Хэм
|Фрайбург
|Брайтон
|Карабах
|Рейнджерс
|Милан
|Аталанта
|Бенфика
|Ливерпуль
|Марсель
|Вильярреал
|Спортинг Лиссабон
|Славия Прага
|Спарта Прага
|Байер
|Рома
Процедура жеребьёвки
Процедура жеребьёвки Лиги Европы будет простой. Команды из корзины несеяных будут попадать на команды из корзины сеяных. При этом друг с другом на этой стадии не могут сыграть команды из одной страны.
Сеяные команды проведут первые матчи на выезде, а ответные – дома. В общем, всё элементарно.
Интриги
Главным фаворитом текущего розыгрыша Лиги Европы является «Ливерпуль», который сейчас лидирует в Английской премьер-лиге. Разумеется, всем интересно, с кем в 1/8 финала сыграет команда Юргена Клоппа. Немецкий специалист недавно объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона. Разумеется, Клопп хочет выиграть Лигу Европы. Это, кстати говоря, единственный трофей, который немцу не удалось завоевать с мерсисайдцами, если говорить о турнирах, в которых «красные» участвовали. В 2016 году команда добиралась до финала Лиги Европы, где проиграла «Севилье».
Также любопытно, кто станет соперником «Аталанты», за которую выступает полузащитник Алексей Миранчук. В последнее время россиянин прибавил и стал получать больше игрового времени.
Обращает на себя внимание и «Байер», который показывает просто шикарный футбол под руководством Хаби Алонсо. Леверкузенцы в этом сезоне не проиграли ни одного матча.
Когда пройдут матчи
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта, а ответные – 14 марта. Жеребьёвка всех следующих стадий второго по рангу клубного турнира континента состоится 15 марта. Финал Лиги Европы в этом сезоне примет ирландский Дублин.
Подготовил Александр Тихий.
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