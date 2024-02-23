Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

В Лиге Европы были определены все участники 1/8 финала. Половина путёвок в эту стадию были разыграны ещё в прошлом году – их получили команды, которые заняли первые места в группах. При жеребьёвке они будут сеяными. Несеяными же будут те, кто завоевал билеты по итогам завершившегося стыкового раунда. Ниже приводим полный список участников 1/8 финала Лиги Европы.

Сеяные: «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» (Прага), «Байер».

Несеяные: «Фрайбург», «Карабах», «Милан», «Бенфика», «Марсель», «Спарта» (Прага), «Спортинг» (Лиссабон), «Рома».

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы пройдёт 23 февраля. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.