«Рома» лишь в серии пенальти прошла «Фейеноорд»

«Рома» и «Фейеноорд» провели пятый официальный матч менее чем за два года. В ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы команды снова сыграли вничью по итогам 90 минут. Уже в дебюте прорыв Квилиндси Хартмана завершился прострелом, и Сантьяго Хименес плечом отправил мяч в сетку. После подачи корнера Пауло Дибала бил с угла вратарской, и защитник на ленточке выручил команду. Тут же Матс Виффер оказался один на один с голкипером, удар по воротам - парировано. Довольно быстро «Рома» отыгралась, Лоренцо Пеллегрини от линии штрафной пульнул в девятку. Бриан Кристанте и Пеллегрини запороли по отличному моменту - промахи.

Второй тайм получился менее активным. Стефан эль-Шаарави вылетал один на один с голкипером, но тот успел опередить форварда. 1:1, овертайм. Уже в конце игрового времени Ромелу Лукаку с правого края штрафной должен был забивать, но вратарь выручил.

В итоге всё решилось в серии пенальти, где победила «Рома» - 4:2.