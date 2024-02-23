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Лига Европы

«Рома» лишь в серии пенальти прошла «Фейеноорд»

23 Февраля 2024 • 01:50 Комментировать
Рома
1:1
Фейеноорд

«Рома» и «Фейеноорд» провели пятый официальный матч менее чем за два года. В ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы команды снова сыграли вничью по итогам 90 минут. Уже в дебюте прорыв Квилиндси Хартмана завершился прострелом, и Сантьяго Хименес плечом отправил мяч в сетку. После подачи корнера Пауло Дибала бил с угла вратарской, и защитник на ленточке выручил команду. Тут же Матс Виффер оказался один на один с голкипером, удар по воротам - парировано. Довольно быстро «Рома» отыгралась, Лоренцо Пеллегрини  от линии штрафной пульнул в девятку. Бриан Кристанте и Пеллегрини запороли по отличному моменту - промахи. 

Второй тайм получился менее активным. Стефан эль-Шаарави вылетал один на один с голкипером, но тот успел опередить форварда. 1:1, овертайм. Уже в конце игрового времени Ромелу Лукаку с правого края штрафной должен был забивать, но вратарь выручил.

В итоге всё решилось в серии пенальти, где победила «Рома» - 4:2.

Протокол игры  
Рома

1:1

(пен. 4:2)

Фейеноорд
  5'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
(1:1) Пеллегрини Лоренцо15'  
Свилар МилеКарсдорп Рик 67' (Челик Зеки ( 67') Манчини ДжанлукаЛьоренте Диего 85' (Н'Дика Эван ( 85'  103') Спинаццола Леонардо  17' 106' (Анхелиньо Хосе ( 106') Кристанте БрианПаредес Леандро  26'Пеллегрини Лоренцо 71' (Ауа Уссем ( 71') Дибала Пауло 102' (Бальданци Томмазо ( 102') Лукаку РомелуЭль-Шаарави Стефан 91' (Залевски Никола ( 91')
Запасные: Боер ПьетроПатрисиу РуйАзмун СердарСаншеш РенатуКошта ЖоауСмоллинг Крис
Велленройтер ТимонГертрейда Лютсхарел  27'Белен ТомасГанцко Давид  66'Хартман КвилиндсиТимбер Квинтен  90'Стенгс Келвин 59' (Иванушец Лука ( 59') Виффер Матс  107' 120' (Джаханбахш Алиреза ( 120') Ниукоп Барт 71' (Минте Янкуба ( 71') Хименес Сантьяго Томас 79' (Уэда Аясэ ( 79') Пайшао Игор 59' (Зерруки Рамиз ( 59')
Запасные: Лопес МаркосМиламбо АнтониДживайро РидЛампру КостантиносЛингр ОндржейСейер ЛеоВан Сас Микки
22 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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