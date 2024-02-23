«Марсель» в концовке дожал «Шахтёр» и прошёл дальше

«Марсель» и «Шахтёр» провели ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы. Несмотря на расклады экспертов, у французов не было тотального перевеса. Более того, гости резвее начали игру и заставили голкипера дважды выручать, после чего Эгиналдо заработал пенальти. Георгий Судаков пробил в правый нижний угол, а вратарь не угадал. Обрезка от Тараса Степаненко, и Пьер-Эмерик выведен один на один с кипером, ветеран сравнял счет и стал лучшим бомбардиром турнира. Жоффрей Кондогбия плотно бил вскоре, и вратарь кулаками парировал. Только на 74-й минуте был создан следующий момент, но он был решающим. Обамеянг в штрафной сыграл на партнера, и Исмаила Сарр с разворота поразил ворота - 2:1. Вскоре штрафной удар, голкипер «горняков» ошибся на выходе, и Кондогбия переправил мяч в сетку.

3:1, «Марсель» идёт дальше.Протокол игры