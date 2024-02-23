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Лига Европы

«Марсель» в концовке дожал «Шахтёр» и прошёл дальше

23 Февраля 2024 • 00:59 Комментировать (1)
Марсель
3:1
Шахтёр Донецк
окончен

«Марсель» и «Шахтёр» провели ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы. Несмотря на расклады экспертов, у французов не было тотального перевеса. Более того, гости резвее начали игру и заставили голкипера дважды выручать, после чего Эгиналдо заработал пенальти. Георгий Судаков пробил в правый нижний угол, а вратарь не угадал. Обрезка от Тараса Степаненко, и Пьер-Эмерик выведен один на один с кипером, ветеран сравнял счет и стал лучшим бомбардиром турнира. Жоффрей Кондогбия плотно бил вскоре, и вратарь кулаками парировал. Только на 74-й минуте был создан следующий момент, но он был решающим. Обамеянг в штрафной сыграл на партнера, и Исмаила Сарр с разворота поразил ворота - 2:1. Вскоре штрафной удар, голкипер «горняков» ошибся на выходе, и Кондогбия переправил мяч в сетку.

3:1, «Марсель» идёт дальше.Протокол игры

 
Марсель3:1Шахтёр Донецк
  12'Судаков Георгий (0:1)
(1:1) Обамеянг Пьер-Эмерик23'  
(2:1) Сарр Исмаила74'  
(3:1) Кондогбия Жоффрей81'  
Лопес ПауМбемба ШансельЖиго Самуэль  17'Меите БамоКлосс ЖонатанМерлен КентенКондогбия ЖоффрейУнаи Аззедин 64' (Верету Жордан ( 64') Арит АминМумбанья Фарис 64' (Сарр Исмаила ( 64') Обамеянг Пьер-Эмерик 85' (Ндиайе Ильман ( 85')
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонСогло ЭмранЛуис Энрике IБланко РубенКорреа Хоакин
Ризнык ДмитрийКонопля Ефим  45'Матвиенко Николай  58'Ракицкий Ярослав  90'Азаров Ираклий 84' (Траоре Лассина ( 84') Степаненко Тарас  80' 84' (Невертон ( 84') Зубков Александр 84' (Швед Марьян ( 84') Бондаренко Артём 84' (Крыськив Дмитрий ( 84') Судаков ГеоргийЭгиналдо де Соуза Лемос  45'Сикан Даниил 84' (Педринью Роша ( 84')
Запасные: Келси КевинГочолеишвили ГиоргиКевин IVНазарина ЕгорДисмас НоватусЦуканов ВикторРудько Артур
22 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
23 Февраля 2024 в 01:08
ну какой-там Донецк... на данный момент - никак нет.
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