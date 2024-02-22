Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Карабах» прошёл «Брагу» в меньшинстве благодаря голу на 120-й минуте

22 Февраля 2024 • 23:23 Комментировать
Карабах
2:3
Брага
окончен после доп. времени

После победы в Португалии над «Брагой» (4:2) «Карабах» подходил в качестве фаворита к ответной игре раунда плей-офф Лиги Европы, но соперник и не думал сдаваться. Азербайджанцы были острее в первом тайме и имели минимум три момента, но не открыли счет. Элвин Джафаргулиев получил вторую желтую карточку на 57-й минуте. В середине тайма Арминду Брума прострелил с левого фланга, а Рожер Фернандеш вонзил мяч в сетку. Абель Руис быстро забил еще один гол, но из офсайда. И все же Брума нашел впереди Альваро Джало, который технично поразил дальний угол ворот - 0:2, овертайм.

У хозяев сработала подача со штрафного, после отскока Матеус Силва с разворота метко пробил в цель. Но португальцы снова добились своего, Симон Банза заработал пенальти и уверенно его реализовал - 1:3. Невероятно, но на последних секундах «Карабах» вырвал итоговую победу. Хозяева мгновенно разыграли штрафной удар, и Нариман Ахундзаде убежал в отрыв, оставил позади защитника и пробил в дальний угол - 2:3 (6:5), и команда из Азербайджана идет дальше.

Протокол игры  
Карабах2:3Брага
  70'Фернандеш Рожер (0:1)
  83'Джало Альваро (0:2)
(1:2) Силва Матеус II102'  
  115'Банза Симон (1:3)
(2:3) Ахундзаде Нариман120'  
Лунёв АндрейВешович Марко  90' 108' (Ахундзаде Нариман ( 108') Мустафазаде Бахлул  111'Гусейнов БадавиДжафаргулиев Элвин  53'  57'Ромао Жулио  35' 108' (Андраде Патрик ( 108') Янкович МаркоАндраде Леандро 74' (Силва Матеус II ( 74') Бензия Яссин 60' (Байрамов Турал ( 60'  85') Зубир Абделла 116' (Джиджа Редон ( 116') Жуниньо VI 74' (Кейта Амиду ( 74')
Запасные: Гусейнов АббасИсаев АлексейГугешашвили ЛукаМедведев МаксимМедина КевинРамазанов Амин
Матеус ЛимаГомес Виктор  55' 63' (Брума Арминду ( 63') Паулу Оливейра  86' 91' (Сатчи Сердар ( 91') Ньякате СикуБорха Кристиан 68' (Лопеш Рони ( 68') Моутинью Жоау 69' (Карвалью Витор ( 69') Саласар Родриго 54' (Н'Дур Шер ( 54'  110') Фернандеш РожерРуис АбельПицци Луиш 46' (Джало Альваро ( 46'  100') Банза Симон  120'
Запасные: Сумаре ДжибрилФонте ЖозеГорничек ЛукашМагальяйнш ТьягуМендес ЮсафатЧиссумба Франсиско
22 февраля. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брага Карабах

Новости по матчу

Сегодня, 22 Февраля
22:45
«Брага» сравняла счёт по сумме двух встреч с «Карабахом», всё решит дополнительное время
20:15
«Карабах» - «Брага»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 1
19:55
Лунёв – в воротах «Карабаха» на ответную игру Лиги Европы с «Брагой»
02:11
Карабах - Брага: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Февраля
19:11
Ставка и прогноз на матч Карабах — Брага Лиги Европы — 22 февраля 2024
19 Февраля
00:49
Прогноз на точный счёт матча Карабах – Брага Лиги Европы – 22 февраля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» 6 игроков «Баварии» выступили против Тухеля - известны все имена «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена ​Назван лучший в истории футболист, не сыгравший на чемпионате мира
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Калинская неожиданно одолела Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь» Чесноков отреагировал на поражение Рублёва в матче с Меншиком «Металлург» вышел на первое место в Восточной конференции КХЛ благодаря победе над «Амуром» Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после доп. времени
Фрайбург Фрайбург
Ланс Ланс
3
2
2.17 3.50 3.20
Видео
Окончен после доп. времени
Карабах Карабах
Брага Брага
2
3
2.80 3.60 2.30
Видео
Окончен
Ренн Ренн
Милан Милан
3
2
2.43 3.40 2.75
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Бенфика Бенфика
0
0
3.70 3.75 1.91
Видео
37 мин
Спарта Прага Спарта Прага
Галатасарай Галатасарай
1
1
2.65 3.60 2.40
Видео
37 мин
Марсель Марсель
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1
1
1.69 3.85 4.60
Видео
37 мин
Рома Рома
Фейеноорд Фейеноорд
1
1
1.76 3.75 4.20
Видео
37 мин
Спортинг Л Спортинг Л
Янг Бойз Янг Бойз
1
0
1.35 5.20 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Февраля
23:23 · Лига Европы
«Карабах» прошёл «Брагу» в меньшинстве благодаря голу на 120-й минуте
23:02 · Франция. Лига 1
У «Ренна» лишь одно поражение в 11 последних матчах, остальное – победы
22:45 · Лига Европы
«Брага» сравняла счёт по сумме двух встреч с «Карабахом», всё решит дополнительное время
22:42 · Лига Европы
«Бенфика» удержала удобный счёт в поединке против «Тулузы»
22:40 · Лига Европы
«Милан» пропустил три мяча от «Ренна», но прошёл дальше
22:30 · Лига Европы
«Рома» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:30 · Лига Европы
«Марсель» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:21 · Лига Европы
«Рома» объявила состав на матч Лиги Европы против чемпиона Нидерландов
20:15 · Лига Европы
«Ренн» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
20:15 · Лига Европы
«Карабах» - «Брага»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 1
19:55 · Россия. Премьер-лига
Лунёв – в воротах «Карабаха» на ответную игру Лиги Европы с «Брагой»
19:50 · Лига Европы
Леау – в основе «Милана» на матч Лиги Европы во Франции
14:22 · Лига Европы
Прогноз на матч «Рома» - «Фейеноорд» от Титова
09:17 · Лига Европы
Де Росси высказал мнение об ответном матче «Ромы» и «Фейеноорда»
06:18 · Италия. Серия А
Флоренци: «Леау - артист»
Все новости
Рекомендуем