«Карабах» прошёл «Брагу» в меньшинстве благодаря голу на 120-й минуте

После победы в Португалии над «Брагой» (4:2) «Карабах» подходил в качестве фаворита к ответной игре раунда плей-офф Лиги Европы, но соперник и не думал сдаваться. Азербайджанцы были острее в первом тайме и имели минимум три момента, но не открыли счет. Элвин Джафаргулиев получил вторую желтую карточку на 57-й минуте. В середине тайма Арминду Брума прострелил с левого фланга, а Рожер Фернандеш вонзил мяч в сетку. Абель Руис быстро забил еще один гол, но из офсайда. И все же Брума нашел впереди Альваро Джало, который технично поразил дальний угол ворот - 0:2, овертайм.

У хозяев сработала подача со штрафного, после отскока Матеус Силва с разворота метко пробил в цель. Но португальцы снова добились своего, Симон Банза заработал пенальти и уверенно его реализовал - 1:3. Невероятно, но на последних секундах «Карабах» вырвал итоговую победу. Хозяева мгновенно разыграли штрафной удар, и Нариман Ахундзаде убежал в отрыв, оставил позади защитника и пробил в дальний угол - 2:3 (6:5), и команда из Азербайджана идет дальше.