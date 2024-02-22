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«Брага» сравняла счёт по сумме двух встреч с «Карабахом», всё решит дополнительное время

22 Февраля 2024 • 22:45 Комментировать
Карабах
2:3
Брага
окончен после доп. времени

Драматичная концовка основного времени матча в Баку между «Карабахом» и португальской «Брагой». Гости из Португалии забили хозяевам два гола, первый залетел на 70-й минуте от Рожера Фернандеша, а второй – на 83-й минуте от Альваро Джало.

В итоге гости сравняли счёт и сделали его по сумме двух матчей 4:4. Напомним, что в первой игре в Португалии недельно давности «Карабах» одержал уверенную победу со счётом 4:2. А голы на выезде в еврокубках уже давно не играют решающей роли. По сути, команды начинают всё заново.

Напомним, что следить за ходом дополнительного времени матча можно в текстовой трансляции, её проводит наш портал.


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Евро-Футбол.Ру,
Брага Карабах

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