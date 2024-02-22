«Бенфика» удержала удобный счёт в поединке против «Тулузы»

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Тулуза» принимала «Бенфику», которая на прошлой неделе победила со счётом 2:1. Первый реальный момент был создан на 45-й минуте, это Антониу Силва заставил голкипера спасать ворота. Стейн Спирингс отметился ударом головой, который вполне мог стать результативным, но все же мимо. Тийс Даллинга вовсе головой направил мяч в штангу.
0:0 в итоге, и «Бенфика» идёт дальше.
Протокол игры
Рестес Гийом•Диарра Мусса24' (Кебен Кевин (24') •Коста Логан•Николайсен Расмус•Деслер Миккел30' (Каманзи Уоррен (30') • 83'Суасо Габриэль 74'80' (Бабика Шави (80') •Спирингс Стейн•Сьерро Венсан•Доннум Арон• 15'Гбоо Янн80' (Магри Франк (80') •Даллинга Тийс
Трубин Анатолий•Бах Александр• 84'Силва Антониу•Отаменди Николас•Родригес Фелипе II46' (Кабрал Артур (46') •Невеш Жоау•Мариу Жоау•Ди Мария Анхель85' (Кекчю Оркун (85') •Силва Рафа•Нерес Давид68' (Эурснес Фредрик (68') •Тенгстедт Каспер46' (Альваро Фернандес (46')
22 февраля. Стадион "Мунисипал".
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