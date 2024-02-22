«Бенфика» удержала удобный счёт в поединке против «Тулузы»

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Тулуза» принимала «Бенфику», которая на прошлой неделе победила со счётом 2:1. Первый реальный момент был создан на 45-й минуте, это Антониу Силва заставил голкипера спасать ворота. Стейн Спирингс отметился ударом головой, который вполне мог стать результативным, но все же мимо. Тийс Даллинга вовсе головой направил мяч в штангу.

0:0 в итоге, и «Бенфика» идёт дальше.