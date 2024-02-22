«Милан» пропустил три мяча от «Ренна», но прошёл дальше

После 0:3 в гостях у «Милана» «Ренн» сохранял только теоретические шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы, но дал бой итальянской команде. Бенжамен Буриго быстро открыл счет ударом метров с 25 в дальний угол ворот. Тео Эрнандес с левого фланга в касание навесил на дальнюю штангу, где Лука Йович головой поразил цель - 1:1. Еще один момент первого тайма, с отскока Арно Мюинга стрелял из пределов штрафной - вратарь на месте.
Сразу после перерыва Симон Кьяер ошибся у своих ворот - пенальти. Голкипер угадал, но Буриго пробил без шансов. Довольно быстро Рафаэл Леау продрался в одиночку к воротам, оставил ни с чем голкипера и сравнял счет. Йович рукой остановил полет мяча, еще один 11-метровый. На сей раз Буриго пробил в пустой угол - 3:2.
По сумме двух встреч «Милан» идет дальше.
|(1:0) Буриго Бенжамен11'
|22'Йович Лука (1:1)
|(2:1) Буриго Бенжамен54'
|58'Леау Рафаэл (2:2)
|(3:2) Буриго Бенжамен68'
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