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«Рома» объявила состав на матч Лиги Европы против чемпиона Нидерландов

22 Февраля 2024 • 22:21 Комментировать
Рома
1:1
Фейеноорд
1 2.13 X 3.55 2 3.50
1-й тайм

Вечером 22 февраля в Лиге Европы намечается интереснейший матч. Римская «Рома» в ответном поединке будет принимать на «Стадио Олимпико» действующего чемпиона Нидерландов – роттердамский «Фейеноорд».

Менее чем за час до игры римляне огласили свой стартовый состав на ответный матч первого раунда плей-офф ЛЕ. Он выглядит следующим образом:

Свилар, Карсдорп, Манчини, Льоренте, Спинаццола, Пеллегрини, Паредес, Кристанте, эль-Шараави, Лукаку, Дибала.

Напомним, что первый матч в этой интригующей паре завершился ничьей – 1:1. Следить за ходом ответной игры можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт наш портал. Начало в 23:00 по московскому времени!


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Евро-Футбол.Ру,
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РОМА ФЕЙЕНООРД
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