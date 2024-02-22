«Рома» объявила состав на матч Лиги Европы против чемпиона Нидерландов

Вечером 22 февраля в Лиге Европы намечается интереснейший матч. Римская «Рома» в ответном поединке будет принимать на «Стадио Олимпико» действующего чемпиона Нидерландов – роттердамский «Фейеноорд».

Менее чем за час до игры римляне огласили свой стартовый состав на ответный матч первого раунда плей-офф ЛЕ. Он выглядит следующим образом:

Свилар, Карсдорп, Манчини, Льоренте, Спинаццола, Пеллегрини, Паредес, Кристанте, эль-Шараави, Лукаку, Дибала.

Напомним, что первый матч в этой интригующей паре завершился ничьей – 1:1. Следить за ходом ответной игры можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт наш портал. Начало в 23:00 по московскому времени!