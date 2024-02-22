Леау – в основе «Милана» на матч Лиги Европы во Франции

В четверг вечером «Ренн» будет принимать «Милан» в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы. Наставник итальянской команды Стефано Пиоли принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Меньян, Флоренци, Кьяер, Габбия, Тео Эрнандес, Муса, Рейндерс, Беннасер, Пулишич, Йович, Леау.

Матч «Ренн» - «Милан» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом матче «Милан» на своём поле разгромил «Ренн» с крупным счётом 3:0.