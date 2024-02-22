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Леау – в основе «Милана» на матч Лиги Европы во Франции

22 Февраля 2024 • 19:50 Комментировать
Ренн
...
Милан
1 2.65 X 3.50 2 2.70
Через 0 ч. 9 мин.

В четверг вечером «Ренн» будет принимать «Милан» в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы. Наставник итальянской команды Стефано Пиоли принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Меньян, Флоренци, Кьяер, Габбия, Тео Эрнандес, Муса, Рейндерс, Беннасер, Пулишич, Йович, Леау.

Матч «Ренн» - «Милан» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом матче «Милан» на своём поле разгромил «Ренн» с крупным счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан

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РЕНН МИЛАН
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