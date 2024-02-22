Прогноз на матч «Рома» - «Фейеноорд» от Титова

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от ответного матча между «Ромой» и «Фейеноордом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Жду от «Ромы», что ее нападение проявит себя. Дибала, Лукаку - большие игроки. Мне видится счет 2:1, но не знаю, кому чуть больше повезет. Поставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Рома» - «Фейеноорд» состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе в Риме. Начало запланировано в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.