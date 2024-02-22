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Де Росси высказал мнение об ответном матче «Ромы» и «Фейеноорда»

22 Февраля 2024 • 09:17 Комментировать

Рулевой «Ромы» Даниэле де Росси поделился ожиданиями от ответного матча против нидерландского «Фейеноорда» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«У соперника хорошая команда, поэтому нам нужно сыграть внимательно у своих ворот. «Фейеноорд» любит идти в атаку и забивать много голов. Это будет непростой матч для нас. Команде нужно будет справиться с давлением», - передает слова итальянского тренера пресс-служба «волков».

Первый матч завершился вничью со счетом 1:1. Ответный поединок состоится в Риме сегодня, 22 февраля, начало запланировано в 23:00 по московскому времени.

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Рома Фейеноорд Даниэле Де Росси ещё теги
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