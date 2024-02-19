Гасперини не считает «Аталанту» фаворитом Лиги Европы

Рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

По мнению тренера, «Аталанту» не стоит называть одним из главных фаворитов текущего турнира.

«Главными претендентами на победу в Лиге Европы являются «Ливерпуль», «Байер» и «Милан», — приводит слова Гасперини журналист Николо Скира.

Напомним, на групповом этапе «Аталанта» заняла первое место в квартете D, сумев набрать 14 очков в шести сыгранных матчах. Позади в таблице остались «Спортинг», «Штурм» и «Ракув».

«Аталанта» начнет свой путь в плей-офф Лиги Европы со стадии 1/8 финала, минуя стыковой раунд.