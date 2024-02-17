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Названа лучшая команда в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы

17 Февраля 2024 • 09:00 Комментировать

Журналисты портала FourFourTwo представили рейтинг топ-10 лучших клубов в истории Кубка УЕФА и Лиги Европы.

Первое место в списке занял миланский «Интер» образца 1998 года. На второй позиции расположился мадридский «Атлетико»-2018, а тройку лучших замкнула «Парма»-1999.

В десятку также был включены следующие клубы: «Порту»-2003 (Португалия), «Валенсия»-2004 (Испания), «Ливерпуль»-2001 (Англия), «Атлетико»-2012 (Испания), «Севилья»-2016 (Испания), «Челси»-2013 (Англия), «Реал»-1986 (Испания).

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