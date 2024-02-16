Гаттузо - о матче с «Шахтёром»: «За 30 лет в футболе не видел ничего подобного»

Наставник французского «Марселя» Дженнаро Гаттузо пообщался с журналистами после первого матча с украинским «Шахтёром» (2:2) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Почему мы не удержали результат? Не могу это объяснить. За 30 лет в футболе я не видел ничего подобного. Со мной такого не случалось. Возможно, было что-то похожее в бытность футболистом, но в тренерской карьере я с таким еще не сталкивался», - передает слова специалиста RMC Sport.

Напомним, что «Шахтёр» смог отыграться в добавленное время. Ответный поединок между командами состоится на следующей неделе.