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Лига Европы

Пиоли назвал шансы «Милана» выиграть Лигу Европы

16 Февраля 2024 • 09:39 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами после победы над французским «Ренном» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «россонери».

«Можем ли мы дойти до финала? У «Милана» всегда есть амбиции. Мы – шестые в числе фаворитов на победу. Наши шансы – всего пять процентов. Сейчас наши мысли об ответной встрече. Матч за матчем. Постараемся пройти все раунды и добраться до конца», - цитирует тренера Milan News.

Ответный поединок «Ренна» и «Милана» состоится во Франции 22 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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