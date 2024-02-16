Пиоли назвал шансы «Милана» выиграть Лигу Европы

Наставник «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами после победы над французским «Ренном» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «россонери».

«Можем ли мы дойти до финала? У «Милана» всегда есть амбиции. Мы – шестые в числе фаворитов на победу. Наши шансы – всего пять процентов. Сейчас наши мысли об ответной встрече. Матч за матчем. Постараемся пройти все раунды и добраться до конца», - цитирует тренера Milan News.

Ответный поединок «Ренна» и «Милана» состоится во Франции 22 февраля.