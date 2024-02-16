​Де Росси: «Пропустили по моей вине»

В европейском футболе прошли матчи 1/16 финала Лиги Европы, итальянская «Рома» сыграла с нидерландским «Фейеноордом» и разошлась с ним миром. Наставник «Ромы» Даниэле де Росси не скрывает своего разочарования - он уверен в том, что «Рома» могла выиграть матч, но пропустила по его, тренера, вине.

- Мы пропустили типичный для себя гол и в этом есть моя вина, в основном. Пора поработать над этими аспектами. В матче с «Интером» ведь пропустили такой же гол, - досадует де Росси, слова которого цитирует Forzaroma.it.

Ответный матч этих команд состоится уже через неделю, 22 февраля.