Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Де Росси: «Пропустили по моей вине»

16 Февраля 2024 • 04:43 Комментировать

В европейском футболе прошли матчи 1/16 финала Лиги Европы, итальянская «Рома» сыграла с нидерландским «Фейеноордом» и разошлась с ним миром. Наставник «Ромы» Даниэле де Росси не скрывает своего разочарования - он уверен в том, что «Рома» могла выиграть матч, но пропустила по его, тренера, вине.

- Мы пропустили типичный для себя гол и в этом есть моя вина, в основном. Пора поработать над этими аспектами. В матче с «Интером» ведь пропустили такой же гол, - досадует де Росси, слова которого цитирует Forzaroma.it.

Ответный матч этих команд состоится уже через неделю, 22 февраля.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Даниэле Де Росси
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля» ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Ренн Ренн
3
0
1.67 4.00 5.40
Видео
Окончен
Бенфика Бенфика
Тулуза Тулуза
2
1
1.35 5.20 9.50
Видео
Окончен
Ланс Ланс
Фрайбург Фрайбург
0
0
1.77 3.90 4.70
Видео
Окончен
Брага Брага
Карабах Карабах
2
4
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
04:43 · Лига Европы
​Де Росси: «Пропустили по моей вине»
04:33 · Лига Европы
​Флоренци: «Я навесил, а Рубен сделал дело»
04:22 · Лига Европы
​Лукаку попытался привлечь внимание к геноциду в Конго
04:16 · Лига Европы
Тиав: «Мы можем выиграть Лигу Европы»
03:21 · Лига Европы
​«Аякс» повторил клубный антирекорд, пропустив в десятом матче кряду в европейских турнирах
03:04 · Лига Европы
​Пиоли: «Атакуем, чтобы не пропускать»
01:01 · Лига Европы
«Карабах» забил четыре мяча на поле «Браги»
01:00 · Лига Европы
«Милан» под ноль разделался с «Ренном»
15 Февраля
23:26 · Лига Европы
Обамеянг может стать единоличным лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы уже через неделю
23:08 · Лига Европы
Лукаку стал третьим бомбардиром в истории Лиги Европы
22:50 · Лига Европы
«Фейеноорд» с «Ромой» забили по голу
22:45 · Лига Европы
«Шахтёр» с «Марселем» дважды обменивались голами
22:17 · Франция. Лига 1
Обамеянг забил «Шахтёру», это 15-й гол в сезоне для габонца
22:11 · Лига Европы
«Милан» назвал стартовый состав на матч «Ренном»
21:53 · Лига Европы
Российский голкипер Лунёв – в старте «Карабаха» на матч Лиги Европы
Все новости
Рекомендуем