​Флоренци: «Я навесил, а Рубен сделал дело»

Итальянский «Милан» забил три безответных мяча французскому «Ренну», подтвердив статус фаворита в этой паре, и, в целом, одного из фаворитов второго по престижу клубного турнира футбольной Европы.

Первый гол в этом матче соорудили Алессандро Флоренци и Рубен Лофтус-Чик - итальянский полузащитник навесил, а англичанин неотразимо пробил головой в угол ворот. После игры Флоренци прокомментировал этот момент:

- Я увидел возможность хорошо подать в штрафную, а Рубен сделал все остальное. Надеюсь и дальше ассистировать своим партнерам, особенно в таких важных матчах, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.

Ответный матч состоится уже через неделю, 22 февраля.