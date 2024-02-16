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Лига Европы

​Лукаку попытался привлечь внимание к геноциду в Конго

16 Февраля 2024 • 04:22 Комментировать
Фейеноорд
1:1
Рома

В европейском футболе прошли матчи 1/16 финала Лиги Европы, итальянская «Рома» сыграла с нидерландским «Фейеноордом» и разошлась с ним миром. Единственный мяч римского клуба в прошедшем матче забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

Свой гол он отметил необычным способом - изобразив рукой пистолет, он приложил его к виску и... Подобным образом во время прошедшего Кубка Африки отмечалась на поле и сборная Конго - родной страны Лукаку.

Таким образом, они пытались привлечь внимание к тому, что в западной прессе называется «геноцидом в Конго», связанным, как водится, с политической борьбой за ресурсы этой самой богатой в мире в пересчете на площадь страны в смысле природных ископаемых.

Какова роль в этом самого Запада, всегда державшего этот богатейший край на коротком поводке - вопрос, что называется, риторический. И трудящийся в Европе Лукаку, конечно же, на этот вопрос честно не ответит.  


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Евро-Футбол.Ру,
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