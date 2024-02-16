Тиав: «Мы можем выиграть Лигу Европы»

Итальянский «Милан» забил три безответных мяча французскому «Ренну», подтвердив статус фаворита в этой паре, и, в целом, одного из фаворитов второго по престижу клубного турнира футбольной Европы. В это верит и немецкий защитник Малик Тиав, который вернулся на поле после продолжительного отсутствия, связанного с полученной травмой.

- Я рад, что вернулся. Это было важно для меня. Тем более, в важном матче. Мы можем выиграть Лигу Европы, я совершенно уверен в этом. Но впереди - ответный матч с «Ренном», - цитирует слова Тиава pianetamilan.it.

Ответный матч состоится уже через неделю, 22 февраля.