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​«Аякс» повторил клубный антирекорд, пропустив в десятом матче кряду в европейских турнирах

16 Февраля 2024 • 03:21 Комментировать
Ланс
0:0
Фрайбург

В европейском футболе прошли матчи 1/16 финала Лиги Европы, «Аякс» с трудом ушел от поражения в игре с норвежским «Буде-Глимтом». Команда из Амстердама снова пропустила, причем дважды, и, тем самым, повторила клубный антирекорд по количеству матчей подряд, в которых клуб пропускал. Впервые подобное случилось с «Аяксом» в период с декабря 2019 года по февраль 2021 года.

Ответный матч состоится 22 февраля в Норвегии. Напомним, что «Аякс» в своей истории побеждал в турнире один раз - в 1992 году, когда он назывался Кубок УЕФА. Тогда амстердамским клубом руководил молодой Луи ван Галь.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Будё-Глимт

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