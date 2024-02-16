​Пиоли: «Атакуем, чтобы не пропускать»

Итальянский «Милан» забил три безответных мяча французскому «Ренну», подтвердив статус фаворита в этой паре, и, в целом, одного из фаворитов второго по престижу клубного турнира футбольной Европы. Для Стефано Пиоли, наставника клуба, важно и то, что команда не пропустила. Он пояснил секрет успешной игры в обороне.

- Для того, чтобы не пропускать, надо владеть мячом и атаковать. В конце матча мы чуть сдали, и это нехорошо. Мы должны сыграть собранно в ответном матче, потому что у соперника хорошая команда, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Ответный матч состоится уже через неделю, 22 февраля.