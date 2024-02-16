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Лига Европы

«Карабах» забил четыре мяча на поле «Браги»

16 Февраля 2024 • 01:01 Комментировать
Брага
2:4
Карабах
окончен

«Брага» с «Карабахом» провели результативный матч 1/16 финала Лиги Европы. Марко Янкович сильно и точно пробил с 11-метрового в середине первого тайма и открыл счет. Янкович здорово сыграл и у своих ворот, на ленточке блокировав удар после корнера, вот только Симон Банза добавил мяч в цель - 1:1, перерыв.

Яссин Бензия со штрафного метров с 20 попал в стенку, а Абделла Зубир на грани офсайда добил мяч - 1:2. Вскоре Зубир бросил в отрыв Жуниньо, который реализовал свой момент и забил - 1:3. Примечательно, что дважды ВАР помогал исправить ошибку лайнсмена, который придумывал офсайды. Вскоре гости разыграли мяч до верного, Турал Байрамов выкатил под удар Зубира - разгром. На 90-й минуте португальцы с пенальти отыграли один мяч. Жоау Моутинью не оставил шансов Андрею Лунёву.

4:2, «Карабах» - фаворит перед ответным поединком.

Протокол игры  
Брага2:4Карабах
  21'Янкович Марко (0:1)
(1:1) Банза Симон44'  
  54'Зубир Абделла (1:2)
  65'Жуниньо VI (1:3)
  69'Зубир Абделла (1:4)
(2:4) Моутинью Жоау90'  
Матеус ЛимаГомес Виктор 76' (Мендес Юсафат ( 76') Паулу ОливейраНьякате СикуБорха КристианМоутинью ЖоауДжало Альваро 56' (Фернандеш Рожер ( 56') Карвалью Витор 76' (Н'Дур Шер ( 76') Саласар Родриго 67' (Пицци Луиш ( 67') Руис Абель  45'Банза Симон
Запасные: Сумаре ДжибрилФонте ЖозеГорничек ЛукашЛопеш РониСайд ЯнМагальяйнш ТьягуСатчи СердарЧиссумба Франсиско
Лунёв АндрейСилва Матеус II  30'Мустафазаде БахлулГусейнов БадавиДжафаргулиев ЭлвинРомао Жулио  76' 86' (Кейта Амиду ( 86') Янкович МаркоАндраде Леандро 67' (Байрамов Турал ( 67') Бензия Яссин 86' (Ахундзаде Нариман ( 86') Зубир Абделла 90' (Джиджа Редон ( 90') Жуниньо VI 86' (Исаев Алексей ( 86')
Запасные: Гусейнов АббасГугешашвили ЛукаМедведев МаксимМедина КевинРамазанов АминАндраде Патрик
15 февраля. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).

 

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