«Карабах» забил четыре мяча на поле «Браги»

«Брага» с «Карабахом» провели результативный матч 1/16 финала Лиги Европы. Марко Янкович сильно и точно пробил с 11-метрового в середине первого тайма и открыл счет. Янкович здорово сыграл и у своих ворот, на ленточке блокировав удар после корнера, вот только Симон Банза добавил мяч в цель - 1:1, перерыв.

Яссин Бензия со штрафного метров с 20 попал в стенку, а Абделла Зубир на грани офсайда добил мяч - 1:2. Вскоре Зубир бросил в отрыв Жуниньо, который реализовал свой момент и забил - 1:3. Примечательно, что дважды ВАР помогал исправить ошибку лайнсмена, который придумывал офсайды. Вскоре гости разыграли мяч до верного, Турал Байрамов выкатил под удар Зубира - разгром. На 90-й минуте португальцы с пенальти отыграли один мяч. Жоау Моутинью не оставил шансов Андрею Лунёву.

4:2, «Карабах» - фаворит перед ответным поединком.