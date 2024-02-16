«Милан» под ноль разделался с «Ренном»

В 1/16 финала Лиги Европы «Милан» противостоял «Ренну». У левого угла штрафной Рафаэл Леау прорвался вперед и пробил с рикошетом в перекладину. Бенжамен Буриго от линии штрафной пульнул рядом со стойкой. Алессандро Флоренци завершил прорыв правым флангом навесом в центр штрафной, откуда Рубен Лофтус-Чик головой направил мяч впритирку с дальней штангой, счет открыт. Только начался второй тайм, Симон Кьяер после углового выиграл воздух и нанес удар, голкипер выручил, но Лофтус-Чик добавил мяч в сетку головой - 2:0. Вскоре Леау из пределов штрафной завершил комбинацию партнеров и сделал счет разгромным. В оставшееся время у команд были отличные моменты, но все же мяч больше не побывал в сетке ворот.

Победа 3:0 делает «Милан» явным фаворитом перед ответным поединком.