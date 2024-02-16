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Лига Европы

«Милан» под ноль разделался с «Ренном»

16 Февраля 2024 • 01:00 Комментировать
Милан
3:0
Ренн
окончен

В 1/16 финала Лиги Европы «Милан» противостоял «Ренну». У левого угла штрафной Рафаэл Леау прорвался вперед и пробил с рикошетом в перекладину. Бенжамен Буриго от линии штрафной пульнул рядом со стойкой. Алессандро Флоренци завершил прорыв правым флангом навесом в центр штрафной, откуда Рубен Лофтус-Чик головой направил мяч впритирку с дальней штангой, счет открыт. Только начался второй тайм, Симон Кьяер после углового выиграл воздух и нанес удар, голкипер выручил, но Лофтус-Чик добавил мяч в сетку головой - 2:0. Вскоре Леау из пределов штрафной завершил комбинацию партнеров и сделал счет разгромным. В оставшееся время у команд были отличные моменты, но все же мяч больше не побывал в сетке ворот.

Победа 3:0 делает «Милан» явным фаворитом перед ответным поединком.

Протокол игры  
Милан3:0Ренн
(1:0) Лофтус-Чик Рубен32'  
(2:0) Лофтус-Чик Рубен48'  
(3:0) Леау Рафаэл53'  
Меньян МайкФлоренци Алессандро 75' (Терраччано Филиппо ( 75') Кьяер Симон 62' (Окафор Ноа ( 62') Габбия МаттеоЭрнандес ТеоМуса ЮнусРейндерс ТиджаниПулишич Кристиан 81' (Адли Ясин ( 81') Лофтус-Чик Рубен 75' (Беннасер Исмаэль ( 75') Леау Рафаэл 62' (Тиав Малик ( 62') Жиру Оливье
Запасные: Спортьелло МаркоЙович ЛукаНсиала КлинтонЭхува Элету ВикторМиранте АнтониоБартезаги Давиде
Манданда СтивДуэ Гела 67' (Сейду Алиду ( 67') Омари ВармедТеате АртурТрюффер Адриен 75' (Нагида Махамаду ( 75'  87') Буриго БенжаменСантамария БатистМатусива Азор 76' (Салах Ибрагим ( 76') Дуэ Дезире 76' (Блас Людовик ( 76') Мюинга Арно 67' (Гуйри Амин ( 67') Террье Мартен
Запасные: Лембет ЖоффреГаллон ГотьеБелосьян ЖенуэльЛамбурд МатисВу КристоферЙылдырым БертугСиссе Джауи
15 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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